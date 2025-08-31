Про головні події 31 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, політичні новини та досягнення на міжнародній арені – читайте в хронології 24 Каналу.
На Запоріжжі пролунали вибухи
ЄС може змінити правила прийняття рішень через постійні вето Угорщини
В Павлограді пролунали вибухи
Дрони атакували Чорноморськ
Вранці 31 серпня на Запоріжжі пролунали вибухи. Глава ОВА Іван Федоров повідомив, що вони пов'язані із роботою ППО.
Угорщина регулярно блокує ключові ініціативи щодо України, що викликає дипломатичні суперечки та ускладнює переговори про санкції проти Росії.
Через це ЄС розглядає можливість зміни правил ухвалення рішень.
Повідомляється, що група з 12 держав вивчила можливість переходу до механізму ухвалення рішень кваліфікованою більшістю замість чинної системи одноголосності.
У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів в напрямку Дніпра.
У ніч на 31 серпня дрони масовано атакували Чорноморськ в Одеській області.
У Чорноморську виникли проблеми з електропостачанням. Також пишуть, що у місті зникла вода.
У ДТЕК підтвердили, що у частині Білгород-Дністровського району немає світла через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.