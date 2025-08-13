Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1267 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 13 августа, сообщает 24 Канал.

02:41, 13 августа Трамп и Путин встретятся на военной базе США, – CNN Они встретятся на объединенной межвидовой военной базе Воздушных сил и армии США Элмендорф-Ричардсон. Источники издания сообщили, что готовясь к саммиту организаторы поняли, что мест для встречи Путина и Трампа немного. Особенно из-за того, что во многих странах действует ордер на арест Путина за военные преступления. 01:21, 13 августа Обновление карты Deep State "Силы Обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки", – пишут в Deep State. 00:41, 13 августа В России жалуются на атаку дронов Под прицелом БПЛА находится Брянская область. По информации местных жителей, под атаку дронов попал населенный пункт Унеча и его район. Там расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба".



