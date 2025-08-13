Повномасштабна війна в Україні триває вже 1267 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 13 серпня, повідомляє 24 Канал.

02:41, 13 серпня Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі США, – CNN Вони зустрінуться на об'єднаній міжвидовій військовій базі Повітряних сил та армії США Елмендорф-Річардсон. Джерела видання повідомили, що готуючись до саміту організатори зрозуміли, що місць для зустрічі Путіна й Трампа є небагато. Особливо через те, що в багатьох країнах діє ордер на арешт Путіна за воєнні злочини. 01:21, 13 серпня Оновлення мапи Deep State "Сили Оборони України зачистили околиці Степногірська. Ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки", – пишуть в Deep State. 00:41, 13 серпня У Росії бідкаються на атаку дронів Під прицілом БпЛА перебуває Брянська область. За інформацією місцевих жителів, під атаку дронів потрапив населений пункт Унеча та його район. Там розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" нафтопроводу "Дружба".



