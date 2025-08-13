Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 13 серпня, повідомляє 24 Канал.
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі США, – CNN
Оновлення мапи Deep State
У Росії бідкаються на атаку дронів
Вони зустрінуться на об'єднаній міжвидовій військовій базі Повітряних сил та армії США Елмендорф-Річардсон. Джерела видання повідомили, що готуючись до саміту організатори зрозуміли, що місць для зустрічі Путіна й Трампа є небагато. Особливо через те, що в багатьох країнах діє ордер на арешт Путіна за воєнні злочини.
"Сили Оборони України зачистили околиці Степногірська. Ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки", – пишуть в Deep State.
Під прицілом БпЛА перебуває Брянська область. За інформацією місцевих жителів, під атаку дронів потрапив населений пункт Унеча та його район. Там розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" нафтопроводу "Дружба".