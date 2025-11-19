Жестокий удар по Тернополю и массированный обстрел энергетики: хронология 1365 дня войны

Российская агрессия против Украины продолжается уже 1365 день. Враг не меняет своих подходов к ведению войны, продолжая наносить удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре.

О последствиях российских обстрелов и ситуации на поле боя оперативно сообщает 24 Канал.

Какие главные новости 19 ноября?