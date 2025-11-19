Укр Рус
19 ноября, 11:08
19

Жестокий удар по Тернополю и массированный обстрел энергетики: хронология 1365 дня войны

Сергей Попович

Российская агрессия против Украины продолжается уже 1365 день. Враг не меняет своих подходов к ведению войны, продолжая наносить удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре.

Какие главные новости 19 ноября?

 

11:33, 19 ноября

В Тернополе одна из многоэтажек горит, другая – разрушена со 2 по 9 этаж

В Тернополе российская ракета разрушила многоэтажку со 2 по 9 этаж, другое здание горит.

К спасательной операции привлечены авиация, мобильные центры быстрого реагирования, "Дельта", кинологов, тяжелую инженерную технику, психологов. На место направляются дополнительные бригады из соседних областей.

Развернуты Пункты Несокрушимости, мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей.

11:30, 19 ноября

В Харькове дроны попали в дома, "Сильпо", лицей и магазины

По данным Терехова, в результате атаки на Харьков пострадало 46 человек, среди них – две девочки 9 и 13 лет. Часть лиц госпитализировали с осколочными ранениями.

Наибольшие повреждения получили жилые дома в Слободском районе. Там повреждены крыши и фасады.

Есть определенные сбои в работе городского транспорта и электроснабжении.

Также были попадания в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет "Сильпо", близлежащие магазины, гаражный кооператив и лицей. В последнем вылетело большинство окон и частично разрушено ограждение.

Также разрушения зафиксировали в жилых кварталах Основянского района. Еще один "Шахед" взорвался на парковке многоэтажки.

Обследование территорий продолжается, и количество повреждений, скорее всего, возрастет. Пока что в двух районах разрушениям подверглись 40 домов, выбиты 3145 окон. Кроме этого, уничтожены и повреждены десятки гражданских авто,
– сообщил Терехов.

В ремонте нуждаются три городских троллейбуса и несколько участков сетей уличного освещения.

11:29, 19 ноября

Трамп направил в Украину делегацию Пентагона для перезапуска мирных переговоров, – WSJ

Президент США Дональд Трамп направил делегацию Пентагона во главе с министром армии Дэном Дрисколлом в Киев для возобновления мирных переговоров с Украиной.

Делегация планирует встретиться с президентом Зеленским, украинскими военными и оборонной промышленностью, а после провести переговоры с российскими чиновниками.

11:29, 19 ноября

Россия целилась по энергетике Ивано-Франковской области: есть пострадавшие

Россия осуществила атаку на энергетическую инфраструктуру Ивано-Франковской области, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе 2 детей.

Известно о повреждении одного домохозяйства.

11:27, 19 ноября

Содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает норму в 6 раз

В Тернополе после российского обстрела утром 19 ноября содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз.

Местных жителей призвали по возможности не выходить из дома и закрыть окна.

11:26, 19 ноября

После атаки на Львов есть изменения в движении транспорта

Троллейбусы №31 временно едут по схеме маршрута №24 в направлении Сыхова.

Также временно перекрыт мост на улице Городоцкой.

Автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 осуществляют объезд по улице Конюшинной.

11:24, 19 ноября

В пригороде Львова из-за росийской атаки вспыхнул масштабный пожар

Во Львове вспыхнул пожар из-за возгорания шин в гражданских складских помещениях, но жертв и пострадавших нет.


Задымление во Львове из-за российской атаки / Фото Садового

11:23, 19 ноября

На Львовщине Россия ударила по энергообъекту

В среду, 19 ноября, россияне атаковали Львовскую область дронами и крылатыми ракетами.

В результате обстрела поврежден энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

11:07, 19 ноября

Россия атаковала Тернополь ракетами и дронами

Рано утром 19 ноября российская армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, повредив жилые дома и другую инфраструктуру.

Существенно повреждена многоэтажка, а движение общественного транспорта на массиве "Солнечный" затруднено из-за атаки.

11:01, 19 ноября

США могут разрешить продажу Украине ЗРК Patriot и оборудования к нему

США одобрили возможную продажу Украине системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов.

Украина хотела приобрести следующее:

  • товары и услуги, связанные с техническим обслуживанием системы противовоздушной обороны PATRIOT, включая модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903;
  • секретные и несекретные списки установленной нагрузки и списки разрешенного запаса для наземного вспомогательного оборудования;
  • другие необходимые услуги;
  • вспомогательное оборудование;
  • запасные части, поддержку, обучение и аксессуары;
  • другие связанные элементы логистики и поддержки программы.