Атака дронов на Россию, взрывы в Одесской области и в Днепре: хронология 1369 дня войны

00:56, 23 ноября

О взрывах в Днепре стало известно в 23:51 22 ноября. Повторные взрывы, по данным мониторов, раздавались в 23:59 и в 00:01 23 ноября.

Временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко написал, что в результате вражеской атаки беспилотниками в Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие.