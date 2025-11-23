Атака дронов на Россию, взрывы в Одесской области и в Днепре: хронология 1369 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1369 день. Оккупанты атакуют мирных жителей дронами и давят на фронте, однако ВСУ дают врагу отпор.
О главных событиях дня по состоянию на 23 ноября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Какие главные события 23 ноября?
Беспилотники нанесли удары по Краснодарскому краю России ночью. Первые дроны зашли в Краснодарский край еще после 12 ночи по Киеву. 8 – 10 взрывов прогремели над Анапой и Новороссийском. Пропагандисты убеждают, что якобы работала "пе-ве-о" и "все уничтожила". Партизанское движение "Атеш" заявляло, что БпЛА движутся в сторону базы Черноморского флота в Новороссийске. В Арцизе Одесской области прогремела серия взрывов. Город начали атаковать "Шахеды" еще вечером 22 ноября. Вражеские дроны заходили в область с моря. О взрывах в Днепре стало известно в 23:51 22 ноября. Повторные взрывы, по данным мониторов, раздавались в 23:59 и в 00:01 23 ноября. Временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко написал, что в результате вражеской атаки беспилотниками в Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие.
