23 ноября, 06:39
5

Атака дронов на Россию, взрывы в Одесской области и в Днепре: хронология 1369 дня войны

Тимур Еремьянц

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1369 день. Оккупанты атакуют мирных жителей дронами и давят на фронте, однако ВСУ дают врагу отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 23 ноября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Какие главные события 23 ноября?

 

 

 

06:17, 23 ноября

Дроны атаковали Краснодарский край России

Беспилотники нанесли удары по Краснодарскому краю России ночью. Первые дроны зашли в Краснодарский край еще после 12 ночи по Киеву.

8 – 10 взрывов прогремели над Анапой и Новороссийском. Пропагандисты убеждают, что якобы работала "пе-ве-о" и "все уничтожила". Партизанское движение "Атеш" заявляло, что БпЛА движутся в сторону базы Черноморского флота в Новороссийске.

03:32, 23 ноября

Серия взрывов прогремела в Одесской области

В Арцизе Одесской области прогремела серия взрывов. Город начали атаковать "Шахеды" еще вечером 22 ноября.

Вражеские дроны заходили в область с моря.

00:56, 23 ноября

Россия атаковала Днепр

О взрывах в Днепре стало известно в 23:51 22 ноября. Повторные взрывы, по данным мониторов, раздавались в 23:59 и в 00:01 23 ноября.

Временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко написал, что в результате вражеской атаки беспилотниками в Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие.