Дроны атаковали Россию: хронология 1269 дня войны: хронология 1269 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить все больше украинских территорий. Ей мешают украинские защитники, которые дают достойный отпор врагу.
О ключевых событиях 15 августа, ситуацию на фронте, потери России, политические новости и международные достижения – читайте в материале 24 Канала.
Дроны атаковали Сызрань
На Аляске приземлились 2 российских самолета
Конгрессмен США прокомментировал предстоящую встречу Трампа с Путиным на Аляске
– заявил американский парламентарий.
Трамп ответил, может ли сократить войска в Европе, чтобы заключить мирное соглашение с Путиным
– сказал глава Белого дома.
Ночью 15 августа жители Сызнани, что в Самарской области, слышали взрывы. Местные пишут, что их было по меньшей мере 10.
Вероятно, неизвестные дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. После чего там вспыхнул пожар. Соответствующие кадры обнародовали в сети. Россияне традиционно говорят о якобы сбивании беспилотников.
Примерно в 2 ночи (по киевскому времени) 15 августа россияне сообщили, что самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96-300, ранее вылетевший из московского аэропорта "Внуково" – уже прибыл в Анкоридж на Аляске.
Вскоре после этого помощник Путина Кирилл Дмитриев опубликовал в сети фото с Аляски.
Впоследствии россияне сообщили, что на Аляске приземлился еще один их самолет.
Также стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев прибыли туда на переговоры с Дональдом Трампом и американской делегацией.
Конгрессмен Майк Квигли отметил, что Путин, как и любой диктатор, признает лишь силу, но не видит этого в Трампе.
По словам Квигли, российский лидер воспринимает своего американского коллегу как человека, который дал пройти нескольким дедлайнам и ультиматумам.
Почему президент Зеленский не там? Почему Трамп дал пройти шести дедлайнам? Я думаю, что то, что вы видите, – это то, как президент (Трамп – 24 Канал) пытается выиграть себе немного времени,
Он добавил, что Трамп "перескочил" на сторону Путина и "надеется, что с Путиным произойдет что-то магическое", именно поэтому и организовал саммит на Аляске.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть сокращение войск США в Европе для заключения мирного соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным.
Я подумаю об этом позже. Мне этот вопрос не задавали,