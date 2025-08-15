Дрони атакували Росію: хронологія 1269 дня війни
Росія не полишає спроб захопити дедалі більше українських територій. Їй на заваді стоять українські захисники, які дають гідну відсіч ворогу.
Про ключові події 15 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дрони атакувала Сизрань
На Алясці приземлилися 2 російські літаки
Конгресмен США прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним на Алясці
– заявив американський парламентар.
Трамп відповів, чи може скоротити війська у Європі, аби укласти мирну угоду з Путіним
– сказав глава Білого дому.
Вночі 15 серпня жителі Сизнані, що в Самарській області, чули вибухи. Місцеві пишуть, що їх було щонайменше 10.
Ймовірно, невідомі дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Після чого там спалахнула пожежа. Відповідні кадри оприлюднили у мережі. Росіяни традиційно кажуть про нібито збиття безпілотників.
Приблизно о 2 ночі (за київським часом) 15 серпня росіяни повідомили, що літак спеціального льотного загону "Росія" Іл-96-300, що раніше вилетів з московського аеропорту "Внуково" – вже прибув до Анкориджа на Алясці.
Невдовзі після цього помічник Путіна Кирило Дмитрієв опублікував у мережі фото з Аляски.
Згодом росіяни повідомили, що на Алясці приземлився ще один їхній літак.
Також стало відомо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров та посол у США Олександр Дарчієв прибули туди на переговори з Дональдом Трампом та американською делегацією.
Конгресмен Майк Квіглі зазначив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, але не бачить цього в Трампі.
За словами Квіглі, російський лідер сприймає свого американського колегу як людину, яка дала минути кільком дедлайнам і ультиматумам.
Чому президент Зеленський не там? Чому Трамп дав минути шести дедлайнам? Я думаю, що те, що ви бачите, – це те, як президент (Трамп – 24 Канал) намагається виграти собі трохи часу,
Він додав, що Трамп "перескочив" на бік Путіна та "сподівається, що з Путіним станеться щось магічне", саме тому й організував саміт на Алясці.
Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути скорочення військ США у Європі для укладення мирної угоди з главою Кремля Володимиром Путіним.
Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставили,