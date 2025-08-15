Росія не полишає спроб захопити дедалі більше українських територій. Їй на заваді стоять українські захисники, які дають гідну відсіч ворогу.

Про ключові події 15 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в матеріалі 24 Каналу.

