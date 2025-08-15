Про ключові події 15 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Вночі 15 серпня жителі Сизнані, що в Самарській області, чули вибухи. Місцеві пишуть, що їх було щонайменше 10. Ймовірно, невідомі дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Після чого там спалахнула пожежа. Відповідні кадри оприлюднили у мережі. Росіяни традиційно кажуть про нібито збиття безпілотників. Приблизно о 2 ночі (за київським часом) 15 серпня росіяни повідомили, що літак спеціального льотного загону "Росія" Іл-96-300, що раніше вилетів з московського аеропорту "Внуково" – вже прибув до Анкориджа на Алясці. Невдовзі після цього помічник Путіна Кирило Дмитрієв опублікував у мережі фото з Аляски. Згодом росіяни повідомили, що на Алясці приземлився ще один їхній літак. Також стало відомо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров та посол у США Олександр Дарчієв прибули туди на переговори з Дональдом Трампом та американською делегацією. Конгресмен Майк Квіглі зазначив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, але не бачить цього в Трампі. За словами Квіглі, російський лідер сприймає свого американського колегу як людину, яка дала минути кільком дедлайнам і ультиматумам. Чому президент Зеленський не там? Чому Трамп дав минути шести дедлайнам? Я думаю, що те, що ви бачите, – це те, як президент (Трамп – 24 Канал) намагається виграти собі трохи часу, Він додав, що Трамп "перескочив" на бік Путіна та "сподівається, що з Путіним станеться щось магічне", саме тому й організував саміт на Алясці. Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути скорочення військ США у Європі для укладення мирної угоди з главою Кремля Володимиром Путіним. Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставили,
Вночі 15 серпня жителі Сизнані, що в Самарській області, чули вибухи. Місцеві пишуть, що їх було щонайменше 10.
Ймовірно, невідомі дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Після чого там спалахнула пожежа. Відповідні кадри оприлюднили у мережі. Росіяни традиційно кажуть про нібито збиття безпілотників.
Приблизно о 2 ночі (за київським часом) 15 серпня росіяни повідомили, що літак спеціального льотного загону "Росія" Іл-96-300, що раніше вилетів з московського аеропорту "Внуково" – вже прибув до Анкориджа на Алясці.
Невдовзі після цього помічник Путіна Кирило Дмитрієв опублікував у мережі фото з Аляски.
Згодом росіяни повідомили, що на Алясці приземлився ще один їхній літак.
Також стало відомо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров та посол у США Олександр Дарчієв прибули туди на переговори з Дональдом Трампом та американською делегацією.
Конгресмен Майк Квіглі зазначив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, але не бачить цього в Трампі.
За словами Квіглі, російський лідер сприймає свого американського колегу як людину, яка дала минути кільком дедлайнам і ультиматумам.
Чому президент Зеленський не там? Чому Трамп дав минути шести дедлайнам? Я думаю, що те, що ви бачите, – це те, як президент (Трамп – 24 Канал) намагається виграти собі трохи часу,
Він додав, що Трамп "перескочив" на бік Путіна та "сподівається, що з Путіним станеться щось магічне", саме тому й організував саміт на Алясці.
Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути скорочення військ США у Європі для укладення мирної угоди з главою Кремля Володимиром Путіним.
Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставили,