В ISW спрогнозировали, за сколько времени Россия может захватить всю Донецкую область
- Россия сталкивается с ограничениями, мешающими ей быстро захватить Донецкую область, и это может занять годы.
- Дальнейшая поддержка от ЕС и закупки американского вооружения позволят Украине удерживать оборону в Донецком регионе в течение нескольких лет.
Россия сталкивается с материальными, кадровыми и экономическими проблемами, ограничивающими ее способность вести длительную войну. Россия не сможет захватить Донецкую область в ближайшие несколько лет.
Сейчас Россия имеет тактическое преимущество из-за благоприятных погодных условий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
Сколько времени понадобится России, чтобы захватить Донецкую область?
После встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 15 августа на Аляске, Россия смогла захватить в Украине примерно 908 квадратных километров дополнительной территории – это соизмеримо с размером Берлина.
Специалисты объясняют, что часть этих территориальных сдвигов стала возможной из-за неблагоприятных погодных условий – туман и дожди уменьшили эффективность украинских дронов. В то же время в ISW предполагают, что темп российского наступления снизится после улучшения погоды.
Несмотря на последние достижения России, аналитики отмечают: для полного захвата Донбасса россиянам могут понадобиться годы. Там подчеркивают, что нынешние успехи Москвы не являются гарантированными, а Кремль сейчас пытается психологическим и политическим давлением подтолкнуть Украину к капитуляции.
Российская пропаганда усиливает месседжи о необходимости передачи критических территорий в Донецкой области, хотя военно Россия вряд ли способна быстро их захватить.
Дальнейшая поддержка от ЕС и финансирование европейцами закупок американского вооружения, по оценкам ISW, позволят Вооруженным силам Украины удерживать оборонительный "Крепостной пояс" в Донецком регионе в течение нескольких лет, а возможно, даже отвоевать часть утраченных позиций.
Аналитики также отмечают, что Россия все больше сталкивается с дефицитом техники, людей и ресурсов, что в сдерживать ее возможности продолжать войну в долгосрочной перспективе.
Мирный план Трампа предлагает сдать России Донецкую область
Мирный план США предлагает юридическое признание российского контроля над Крымом, Донецкой и Луганской областями, с нейтральной демилитаризованной зоной в частях, которые сейчас контролирует Киев.
Линии фронта в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены, с требованием, чтобы Россия оставила Харьковскую и Сумскую области.