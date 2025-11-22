В ISW спрогнозировали, за сколько времени Россия может захватить всю Донецкую область

Россия сталкивается с материальными, кадровыми и экономическими проблемами, ограничивающими ее способность вести длительную войну. Россия не сможет захватить Донецкую область в ближайшие несколько лет.

Сейчас Россия имеет тактическое преимущество из-за благоприятных погодных условий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Сколько времени понадобится России, чтобы захватить Донецкую область?

После встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 15 августа на Аляске, Россия смогла захватить в Украине примерно 908 квадратных километров дополнительной территории – это соизмеримо с размером Берлина.

Специалисты объясняют, что часть этих территориальных сдвигов стала возможной из-за неблагоприятных погодных условий – туман и дожди уменьшили эффективность украинских дронов. В то же время в ISW предполагают, что темп российского наступления снизится после улучшения погоды.

Несмотря на последние достижения России, аналитики отмечают: для полного захвата Донбасса россиянам могут понадобиться годы. Там подчеркивают, что нынешние успехи Москвы не являются гарантированными, а Кремль сейчас пытается психологическим и политическим давлением подтолкнуть Украину к капитуляции.

Российская пропаганда усиливает месседжи о необходимости передачи критических территорий в Донецкой области, хотя военно Россия вряд ли способна быстро их захватить.

Дальнейшая поддержка от ЕС и финансирование европейцами закупок американского вооружения, по оценкам ISW, позволят Вооруженным силам Украины удерживать оборонительный "Крепостной пояс" в Донецком регионе в течение нескольких лет, а возможно, даже отвоевать часть утраченных позиций.

Аналитики также отмечают, что Россия все больше сталкивается с дефицитом техники, людей и ресурсов, что в сдерживать ее возможности продолжать войну в долгосрочной перспективе.

