У ISW спрогнозували, за який час Росія може захопити всю Донецьку область

Росія стикається з матеріальними, кадровими та економічними проблемами, що обмежують її спроможність вести тривалу війну. Росія не зможе захопити Донецьку область у найближчі кілька років.

Зараз Росія має тактичну перевагу через сприятливі погодні умови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Дивіться також Європа вимагає змінити не менш ніж 4 пункти "мирного плану" Трампа для України, – Bild

Скільки часу знадобиться Росії, щоб захопити Донецьку область?

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним, яка відбулася 15 серпня на Алясці, Росія змогла захопити в Україні приблизно 908 квадратних кілометрів додаткової території – це співмірно з розміром Берліна.

Фахівці пояснюють, що частина цих територіальних зрушень стала можливою через несприятливі погодні умови – туман та дощі зменшили ефективність українських дронів. Водночас у ISW припускають, що темп російського наступу знизиться після покращення погоди.

Незважаючи на останні здобутки Росії, аналітики наголошують: для повного захоплення Донбасу росіянам можуть знадобитися роки. Там підкреслюють, що нинішні успіхи Москви не є гарантованими, а Кремль зараз намагається психологічним і політичним тиском підштовхнути Україну до капітуляції.

Російська пропаганда посилює меседжі про необхідність передачі критичних територій у Донецькій області, хоча військово Росія навряд чи здатна швидко їх захопити.

Подальша підтримка від ЄС і фінансування європейцями закупівель американського озброєння, за оцінками ISW, дозволять Збройним силам України утримувати оборонний "Фортечний пояс" у Донецькому регіоні протягом кількох років, а можливо, навіть відвоювати частину втрачених позицій.

Аналітики також наголошують, що Росія дедалі більше зіштовхується з дефіцитом техніки, людей і ресурсів, що у стримуватиме її можливості продовжувати війну в довготривалій перспективі.

Мирний план Трампа пропонує здати Росії Донецьку область