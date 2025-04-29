Пьяный оккупант проспал штурм ВСУ и поплатился за это вместе со своим командиром: видео
- Украинские десантники начали штурм на позиции российских оккупантов, когда обнаружили, что один из них заснул из-за алкогольного опьянения.
- Украинский дрон зафиксировал, как командир пытался разбудить спящего оккупанта, после чего украинские бойцы сбросили боеприпас на них.
Десантники ВСУ начали штурм позиции оккупантов, когда обнаружили, что россиянин, который должен был следить за украинскими подразделениями немного выпил и заснул. Проснуться ему помог сброс с дрона.
Его пытался разбудить его командир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
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Оккупант заснул на позиции
Десантники ВС Украины начали штурмовые действия на позиции россиян. Между тем, операторы БПЛА стали свидетелями настоящей "российской тактики": один из оккупантов, находясь в глубокой стратегической медитации (попросту - пьяный сон), провалил задачу наблюдения за нашими подразделениями,
– рассказали в Десантных войсках.
Командир оккупанта пытался его разбудить ногами и прикладом автомата, пока за этим наблюдали украинские операторы дрона.
Не выдержав этого "спектакля", украинские бойцы провели феерический сброс с БпЛА на двух россиян, выяснявших отношения.
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"Мораль истории: алкоголь и война – плохие союзники, особенно когда рядом кружит украинский дрон", – пошутили украинские бойцы.