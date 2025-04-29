П'яний окупант проспав штурм ЗСУ і поплатився за це разом зі своїм командиром: відео
- Українські десантники розпочали штурм на позиції російських окупантів, коли виявили, що один з них заснув через алкогольне сп'яніння.
- Український дрон зафіксував, як командир намагався розбудити сплячого окупанта, після чого українські бійці скинули боєприпас на них.
Десантники ЗСУ почали штурм позиції окупантів, коли виявили, що росіянин, який мав слідкувати за українськими підрозділами трохи хильнув та заснув. Прокинутися йому допоміг скид з дрона.
Його намагався розбудити його командир. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
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Окупант заснув на позиції
Десантники ЗС України розпочали штурмові дії на позиції росіян. Тим часом, оператори БПЛА стали свідками справжньої "російської тактики": один із окупантів, перебуваючи в глибокій стратегічній медитації (попросту – п’яний сон), провалив завдання спостереження за нашими підрозділами,
– розповіли у Десантних військах.
Командир окупанта намагався його розбудити ногами та прикладом автомата, поки за цим спостерігали українські оператори дрона.
Не витримавши цього "спектаклю", українські бійці провели феєричний скид з БпЛА на двох росіян, що виясняли відносини.
Росіянин проспав штурм українських захисників: дивіться відео
"Мораль історії: алкоголь і війна – погані союзники, особливо коли поруч кружляє український дрон", – пожартували українські бійці.