Його намагався розбудити його командир. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Окупант заснув на позиції

Десантники ЗС України розпочали штурмові дії на позиції росіян. Тим часом, оператори БПЛА стали свідками справжньої "російської тактики": один із окупантів, перебуваючи в глибокій стратегічній медитації (попросту – п’яний сон), провалив завдання спостереження за нашими підрозділами,

– розповіли у Десантних військах.

Командир окупанта намагався його розбудити ногами та прикладом автомата, поки за цим спостерігали українські оператори дрона.

Не витримавши цього "спектаклю", українські бійці провели феєричний скид з БпЛА на двох росіян, що виясняли відносини.

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"Мораль історії: алкоголь і війна – погані союзники, особливо коли поруч кружляє український дрон", – пожартували українські бійці.