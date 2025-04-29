Его пытался разбудить его командир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
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Оккупант заснул на позиции
Десантники ВС Украины начали штурмовые действия на позиции россиян. Между тем, операторы БПЛА стали свидетелями настоящей "российской тактики": один из оккупантов, находясь в глубокой стратегической медитации (попросту - пьяный сон), провалил задачу наблюдения за нашими подразделениями,
– рассказали в Десантных войсках.
Командир оккупанта пытался его разбудить ногами и прикладом автомата, пока за этим наблюдали украинские операторы дрона.
Не выдержав этого "спектакля", украинские бойцы провели феерический сброс с БпЛА на двух россиян, выяснявших отношения.
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"Мораль истории: алкоголь и война – плохие союзники, особенно когда рядом кружит украинский дрон", – пошутили украинские бойцы.