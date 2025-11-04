Укр Рус
24 Канал Новости политики Путин придумал новую безумную причину вторжения в Украину
4 ноября, 21:43
6

Путин придумал новую безумную причину вторжения в Украину

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Владимир Путин заявил, что вторжение в Украину является "защитой суверенитета", сравнивая это с событиями 1612 года.
  • Путин утверждает, что Россия якобы стремится к дружбе и сотрудничеству, несмотря на современные сложности и трагедии.

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное маразматическое заявление о вторжении в Украину. Он заявил, что Россия якобы "защищает суверенитет", как в 1612 году.

Глава Кремля цинично сказал, что, несмотря на все сложности, проблемы и трагедии настоящего, Россия якобы стремится к дружбе и "сотрудничеству со всеми". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Путин грезит Покровском: почему Кремлю крайне нужен город и как можно испортить его планы

Что сказал Путин о вторжении в Украину?

Путин заявил, что борьба народного ополчения против польских войск в 1612 году позволила отстоять "государственные устои", "священное право держаться собственных корней и моральных опор". По его словам, россияне якобы умеют "смыкать ряды" в условиях "глобальных вызовов и угроз".

Диктатор добавил: "Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, творческим и боевым трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России".

Обратите внимание! В 1612 году состоялось решающее противостояние второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского против польско-литовских интервентов в Москве. Ополчение нанесло поражение войскам гетмана Яна Ходкевича, который пытался снять блокаду с польско-литовского гарнизона в Кремле. После этого в октябре столицу полностью освободили.

Действия Путина относительно войны в Украине: коротко о главном

  • Ранее Владимир Путин сделал ряд заявлений о российском ядерном оружии. Таким образом глава Кремля хотел запугать Запад и США и заставить их пойти на уступки в вопросе войны в Украине.

  • Заметим, что Россия провела испытания ядерного оружия "Буревестник" и "Посейдон" сразу после введения против нее новых санкций США.

  • Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал 24 Каналу, что ядерные угрозы со стороны Путина являются чистым позерством. Эти обе системы – крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и умная торпеда с ядерной силовой установкой "Посейдон" – на самом деле не являются принципиально новыми.

  • Кроме этого, диктатор 4 ноября подписал закон, предусматривающий призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года. Это означает, что с 1 января по 31 декабря будет продолжаться привлечение россиян призывного возраста в армию. При этом отправлять к месту службы будут по-прежнему – дважды в год. Эти даты определены – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.