Глава Кремля цинічно сказав, що, попри всі складнощі, проблеми та трагедії сьогодення, Росія начебто прагне до дружби та "співпраці з усіма". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Путін заявив, що боротьба народного ополчення проти польських військ у 1612 році дозволила відстояти "державні підвалини", "священне право триматися власних коренів і моральних опор". За його словами, росіяни нібито вміють "змикати ряди" в умовах "глобальних викликів і загроз".

Диктатор додав: "Сьогодні, зберігаючи ці традиції, ми мирною, творчою і бойовою працею захищаємо суверенітет, честь і гідність рідної Росії".

Зверніть увагу! У 1612 році відбулося вирішальне протистояння другого народного ополчення під керівництвом Кузьми Мініна та Дмитра Пожарського проти польсько-литовських інтервентів у Москві. Ополчення завдало поразки військам гетьмана Яна Ходкевича, який намагався зняти блокаду з польсько-литовського гарнізону в Кремлі. Після цього в жовтні столицю повністю звільнили.

Дії Путіна щодо війни в Україні: коротко про головне