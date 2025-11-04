Путін вигадав нову божевільну причину вторгнення в Україну
- Володимир Путін заявив, що вторгнення в Україну є "захистом суверенітету", порівнюючи це з подіями 1612 року.
- Путін стверджує, що Росія нібито прагне дружби та співпраці, попри сучасні складнощі та трагедії.
Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову маразматичну заяву про вторгнення в Україну. Він заявив, що Росія нібито "захищає суверенітет", як у 1612 році.
Глава Кремля цинічно сказав, що, попри всі складнощі, проблеми та трагедії сьогодення, Росія начебто прагне до дружби та "співпраці з усіма". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що сказав Путін про вторгнення в Україну?
Путін заявив, що боротьба народного ополчення проти польських військ у 1612 році дозволила відстояти "державні підвалини", "священне право триматися власних коренів і моральних опор". За його словами, росіяни нібито вміють "змикати ряди" в умовах "глобальних викликів і загроз".
Диктатор додав: "Сьогодні, зберігаючи ці традиції, ми мирною, творчою і бойовою працею захищаємо суверенітет, честь і гідність рідної Росії".
Зверніть увагу! У 1612 році відбулося вирішальне протистояння другого народного ополчення під керівництвом Кузьми Мініна та Дмитра Пожарського проти польсько-литовських інтервентів у Москві. Ополчення завдало поразки військам гетьмана Яна Ходкевича, який намагався зняти блокаду з польсько-литовського гарнізону в Кремлі. Після цього в жовтні столицю повністю звільнили.
Дії Путіна щодо війни в Україні: коротко про головне
Раніше Володимир Путін зробив низку заяв про російську ядерну зброю. У такий спосіб очільник Кремля хотів залякати Захід та США та змусити їх піти на поступки у питанні війни в Україні.
Зауважимо, що Росія провела випробування ядерної зброї "Буревісник" та "Посейдон" одразу після запровадження проти неї нових санкцій США.
Співзасновник аналітичного центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн розповів 24 Каналу, що ядерні погрози з боку Путіна є чистим позерством. Ці обидві системи – крилата ракета з ядерним двигуном "Буревісник" та розумна торпеда з ядерною силовою установкою "Посейдон" – насправді не є принципово новими.
Окрім цього, диктатор 4 листопада підписав закон, що передбачає призов громадян на військову службу протягом усього календарного року. Це означає, що з 1 січня по 31 грудня триватиме залучення росіян призовного віку до війська. При цьому відправлятимуть до місця служби як і раніше – двічі на рік. Ці дати визначені – з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.