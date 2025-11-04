Співзасновник аналітичного центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн розповів 24 Каналу, які мотиви керують Кремлем щодо демонстрації ядерного озброєння. Також він припустив, чому Дональд Трамп відклав запровадження санкцій проти Росії до 21 листопада.

Фройденштайн зауважив, що ядерні погрози з боку очільника Кремля є чистим позерством. Ці обидві системи – крилата ракета з ядерним двигуном "Буревісник" та розумна торпеда з ядерною силовою установкою "Посейдон" – насправді не є принципово новими.

Вони не змінюють військовий баланс між Росією та Заходом. І вони не мають жодного впливу на російську агресію в Україні. Тому це очевидне брязкання зброєю,

– впевнений він.

Також випробування цієї зброї відбулось одразу після оголошення про нові санкції США проти Росії. І в цьому є сигнал Путіна Заходу, що Москва готова до ескалації.

"Крім того, ця подія має внутрішньополітичний аспект. Росія зараз стикається зі зростаючими економічними складностями. Але Кремль демонструє, що попри важкий стан російської економіки, у військовому сенсі вона на висоті. Цей сигнал адресується як на Захід, так і громадянам Росії", – пояснив співзасновник аналітичного центра Brussels Freedom Hub.

Чи зможе Трамп скасувати санкції проти Росії?

Фройденштайн також звернув увагу на те, що санкції, про які оголосили США, набудуть чинності тільки 21 листопада. Наразі немає чіткої заяви, що російські компанії "Роснафта" та "Лукойл" чи іноземні кампанії, що з ними співпрацюють, перебувають під санкціями.

Хоча навіть сама заява вже справила ефект. З'явилась інформація, що "Лукойл" вирішив продати 50% власних міжнародних активів. Водночас офіційний продаж активів не означає, що "Лукойл" не намагається у певний спосіб обійти санкції, створюючи підставні компанії. У цьому є недолік відтермінування введення санкцій,

– наголосив він.

Ще один недолік, на його думку, полягає у тому, що за цей час іноземні клієнти "Роснафти" та "Лукойла" можуть запастись паливом, закупивши ще більше російської нафти. Адже після 21 листопада у них такої можливості може не бути.

Тому не зрозуміло, навіщо Трамп має давати Путіну кілька тижнів, перш ніж, імовірно, санкції будуть запроваджені. Адже очільник Кремля може за цей час спробувати переконати Трампа не вводити обмеження. Так само як йому вдалося переконати його не надавати Україні ракети Tomahawk,

– підкреслив Роланд Фройденштайн.

Він додав, що має сумніви, чи є оголошення про санкції розворотом стратегії Трампа щодо Росії на 180 градусів. Хоча це і є найочевидніше зрушення, яке ми бачили до цього часу.

Яка реакція Трампа на випробування Росією ядерної зброї?