Россияне массово перебрасывают технику на Покровское и Запорожское направления. В подчеркивании замечены танки и разновидности другой бронированной техники.

Предыдущие недели в Запорожской области сохранялось относительное затишье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрющенко Time.

Как россияне усиливают Покровское и Запорожское направления?

Весь вечер и всю ночь 9 августа российские эшелоны с техникой направлялись в Украину. Это живая сила, грузовики с боекомплектом и различная бронированная техника.

Было замечено не менее 15 тралов с танками и 10 с другой бронетехникой, более 30 грузовиков с боекомплектом. Также оккупанты перебрасывали топливозаправщики. Это самое большое передвижение техники за последние 2 месяца.

Более того, российские войска перебрасывают танки, БТРы и пушки с Бердянского направления на север Донецкой области. Это 15 единиц вооружения на тралах.

Россияне перебрасывают технику к фронту

С временно оккупированного Крыма россияне перебрасывают войска на север Донецкой области. По численности это от бригады до полка.

Можем констатировать, что россияне значительно усиливают Покровское направление и неожиданно – Запорожское,

– отметил Андрющенко.

Предыдущие недели наблюдалось относительное затишье, а сейчас Россия начала активное перемещение резервов.