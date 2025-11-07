58 атак на Покровском направлении, на Приднепровском меньше всего: карта боевых действий на 7 ноября

В Генштабе ВСУ выложили карты боевых действий в Украине на утро 7 ноября, 1353 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России. За прошедшие сутки, 6 ноября, зафиксировано 169 боестолкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где продолжаются боевые действия на 7 ноября?

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении 6 ноября состоялось 12 атак. Защитники отражали штурмовые действия в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении россияне атаковали 9 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло 2 боевых столкновения в районах населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Федоровка, Шаховое, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономичное, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия.

На Александровском направлении оккупанты вчера совершили 10 атак в районах населенных пунктов Сичневе, Вороное, Сосновка, Сладкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Першотравневе.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 5 атак в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какие потери у россиян?

Напомним, что за прошедшие сутки россияне потеряли 1170 солдат. Из техники было уничтожено 1 средство ПВО, 1 танк, 13 артиллерийских систем.