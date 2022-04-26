"Вокруг лежали изуродованные погибшие и оторванные конечности", – защитник Чернигова о нашествии россиян

Во время российско-украинской войны Чернигов стал одним из городов, где оккупанты совершали различные преступления. Жертвами ворвавшихся на нашу землю россиян стало множество мирных украинцев.

О том, что творили российские военные в мирном украинском городе и как жители встали на защиту родного Чернигова – сайту 24 канала рассказал защитник Юрий Василенко.

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"Решили остаться в Чернигове и защищать его"

29-летний Юрий Василенко родился и проживает в Чернигове. Он артист Черниговского театра теней Delight и посетил с гастролями более 20 стран мира. Последние несколько лет работу в театре совмещал с работой фотографа.

До начала полномасштабного вторжения около месяца ездил по области и проводил занятия по гражданской защите для всех желающих. Последнее – провели 23 февраля в Седневской школе для старших классов.

Некоторые преподаватели говорили, что войны никогда не будет, и эта информация детям не нужна. На следующий день Седнев уже был оккупирован. 24 февраля после ракетных ударов по нашей стране мы собрались в офисе и, глядя на ситуацию, решили остаться в Чернигове и защищать его,

– рассказал мужчина.

Юрий Василенко, Чернигов / Фото из личного архива Василенко

Наша нация – удивительная. Вся страна делает все, что необходимо для победы. На каждой улице стоят наши танки, очереди в ТРО – просто бесконечные. За несколько дней я увидел почти всех знакомых с оружием в руках, даже тех, от кого никогда этого не ожидал. Женщины делают коктейли Молотова и расставляют на всех удобных для броска местах. Наш город превратился в настоящую, несокрушимую крепость. Мы (Украина – 24 канал) выстоим,

– подчеркнул защитник.

Юрий Василенко, Чернигов, 28 февраля / Фото из личного архива собеседника

"Город все время обстреливали из артиллерии, авиации, танков и кассетных снарядов"

Поначалу не было никакого понимания ситуации. Все были уверены, что вражеские войска в ближайшие часы войдут в город. Собрали имеющееся охотничье оружие и пошли оборонять городской совет. К счастью, враг в тот день не вошел.

На следующий день Василенко вместе с другими защитниками ушли в ближайшую воинскую часть и уговорили мобилизовать их в первой волне.

Хотя многие из нас не подпадали под мобилизацию. И с того дня защищаем наш город. За время блокады я увидел очень много боли и смерти. Город все время обстреливали из артиллерии, авиации, танков и кассетных снарядов,

– сказал он.

"Очень много крови, криков и плача"

В Чернигове оккупантами были уничтожены и повреждены многие школы, многоэтажные дома. Частного сектора вокруг города почти не осталось. Первым сильным потрясением был авиаудар по спальному микрорайону. По словам мужчины, часть девятиэтажного дома сложилась, а другая сгорела.

Так выглядит Чернигов после действий оккупантов / Фото Юрия Василенко:

Наши ребята приехали туда одними из первых и выводили раненых. Очень много крови, криков и плача, вокруг лежали изуродованные погибшие и оторванные конечности. Затем последовал удар кассетными бомбами по центру города. Одна из кассет разорвалась возле большой очереди людей за хлебом. Наше подразделение первым прибыло на место и оказывало помощь. В том месте погибли 9 человек,

– сказал Василенко.

Один человек, которому пробило осколком шею и подбородок, захлебнулся собственной кровью прямо на руках у самого младшего мужчины в подразделении. Парень потом почти день ни с кем не общался. После этого последовало еще много обстрелов и смертей знакомых и друзей, добавил он.

Чернигов обстреливали кассетными бомбами / Фото Юрия Василенко:

Но человек ко всему привыкает. И когда вокруг так много смертей, это почему-то переживается как-то быстрее и легче, чем в обычной жизни,

– отметил мужчина.

По словам жителя Чернигова, отдельная боль – это заброшенные животные. Весь город был переполнен испуганными и голодными домашними любимцами, которые мостились поближе к людям. Их было очень жалко, но в приоритете всегда были люди.

В Чернигове было много заброшенных животных / Фото Юрия Василенко:

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Во время "зачистки" окрестных сел местные жители рассказывали об оккупантах:

Это дикари, они не понимали, как в доме можно мыться. Некоторые не знали, как в доме работает унитаз. Всюду, где они стояли, остались мусор и разруха. Дома разграблены.

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