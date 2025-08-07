В России волонтеры открыли сбор холодильников на нужды российской армии. Местные охотно присоединились к "помощи".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Завершится ли война после 8 августа: интервью с экс-послом США в Украине о "дедлайне" Трампа

Как в России собирают технику на нужды оккупантов?

В поселке Заиграево в Бурятии волонтеры начали сбор холодильников и мотоциклов "для нужд полевых госпиталей". Как пишет местная газета, несколько человек действительно присоединились к инициативе и принесли свою технику.

Подумала, что пусть он лучше принесет пользу на "СВО", чем будет стоять дома,

– делится жительница Ильки.

Россияне сдают холодильники для оккупантов / фото росСМИ

Еще одна семья, которая уже потеряла на войне двух членов семьи, решили передать на фронт мотоцикл Иж Юпитер – говорят, что в память о муже и отце.

"Увидели объявление о сборе мотоциклов у волонтеров. Спросили, нужен ли такой мотоцикл на фронт? Нам ответили, что он послужит нашим ребятам, и мы, не задумываясь, отдали его волонтерам", – рассказала Ольга Краснопеева.

Мотоцикл, который сдали на нужды российской армии / фото росСМИ

Интересно, что это не единичные случаи. Российские волонтеры регулярно клянчат у местного населения как не мотоциклы, так одежду, инвалидные коляски, трости и даже воду.

В Иркутской области, например, учителям и работникам культуры урезали премии – обосновали это "нуждами СВО". В Коми у людей просили скинуться рыболовными сетями, а в МГТУ имени Баумана студентам обещали зачет в обмен на плетение маскировки.

Заметим, что оккупанты активно используют мотоциклы на фронте. ISW пишет, что Москва собирается применять эту тактику против НАТО. Большинство мотоциклов для штурмов враг получает от волонтеров.