У Росії волонтери відкрили збір холодильників на потреби російської армії. Місцеві охоче долучилися до "допомоги".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Як у Росії збирають техніку на потреби окупантів?

У селищі Заіграєво в Бурятії волонтери розпочали збір холодильників та мотоциклів "для потреб польових госпіталів". Як пише місцева газета, кілька людей справді долучилися до ініціативи і принесли свою техніку.

Подумала, що нехай він краще принесе користь на "СВО", ніж буде стояти вдома,

– ділиться мешканка Ільки.

Росіяни здають холодильники для окупантів / фото росЗМІ

Ще одна сім'я, яка вже втратила на війні двох членів родини, вирішили передати на фронт мотоцикл Іж Юпітер – кажуть, що на згадку про чоловіка і батька.

"Побачили оголошення про збір мотоциклів у волонтерів. Запитали, чи потрібен такий мотоцикл на фронт? Нам відповіли, що він послужить нашим хлопцям, і ми, не замислюючись, віддали його волонтерам", – розповіла Ольга Краснопєєва.

Мотоцикл, який здали на потреб російської армії / фото росЗМІ

Цікаво, що це не поодинокі випадки. Російські волонтери регулярно клянчать у місцевого населення як не мотоцикли, так одяг, інвалідні візки, тростини і навіть воду.

В Іркутській області, наприклад, вчителям і працівникам культури урізали премії – обгрунтували це "потребами СВО". У Комі у людей просили скинутися рибальськими сітками, а МДТУ імені Баумана студентам обіцяли залік в обмін на плетіння маскування.

Зауважимо, що окупанти активно використовують мотоцикли на фронті. ISW пише, що Москва збирається застосовувати цю тактику проти НАТО. Більшість мотоциклів для штурмів ворог отримує від волонтерів.