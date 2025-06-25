В ВСУ говорят, что угроза растет вдоль линии фронта в Украине, потому что враг все чаще интегрирует мотоциклы в тактику нападения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Что известно о новой тактике России
Сейчас российские мотоциклетные силы атакуют преимущественно через открытые поля, пытаясь обойти украинские инженерные препятствия вдоль линии фронта.
Frontelligence Insight (украинская разведывательная организация – 24 Канал) сообщила, что российские войска преимущественно используют мотоциклы как вид транспорта для пехоты во время атак для поддержки диверсий, разведки, инфильтрации и фланговой поддержки,
– говорится в отчете ISW.
Российские мотоциклисты действуют отрядами по 6 – 8 единиц техники с 1 – 2 водителями. В целом речь идет о 6 – 16 человек. Каждый отряд имеет 2 – 4 переносных системы РЭБ и 1 устройство для сканирования украинских беспилотников.
Оккупанты также используют мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки.
Обучение войск проходит на специальных мотокроссовых трассах в России и на оккупированной территории Украины.
Также враг проводит более продвинутые учебные программы, в частности по уклонению от беспилотников.
Продолжительность этих курсов колеблется от 16 часов до более месяца.
Россияне используют мотоциклы иностранного производства, большинство – из Китая. Обеспечивают большинством этой техники оккупантов российские волонтеры.
Frontelligence Insight также сообщила, что Россия планирует в будущем оснастить более половины своих пехотных сил мотоциклами, квадроциклами и багги.
Российские войска, вероятно, все больше будут зависеть от мотоциклов и других быстрых небронированных транспортных средств, поскольку медленные транспортные средства стали опасностью на более прозрачном поле боя Украины,
– отмечают в ISW.
Подобные усилия России, по мнению аналитиков, свидетельствуют о том, что она усваивает уроки современной наземной войны, которые она планирует использовать за пределами войны в Украине.