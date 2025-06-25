Кроме этого, звучали призывы поддерживать российскую армию, потому что "ей сейчас очень сложно". Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак подтвердил 24 Каналу, что жители страны-агрессора все-таки понимают, что безумного успеха их армия не имеет.

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Сколько донатят россияне

Одно из российских оппозиционных изданий провело исследование, чтобы подсчитать масштабы волонтерской помощи оккупационной армии. Они взяли за основу 75 базовых телеграм-каналов на военную тематику. Используя искусственный интеллект, проанализировали все сборы, которые там публиковали.

В итоге удалось подсчитать, что за годы войны эти телеграм-каналы собрали донатами собрали примерно 700 миллионов долларов. Говорится только о 75 основных каналах,

– рассказал Иван Ступак.

Для сравнения приводят цифры, что украинцы за время полномасштабного вторжения собрали 1,2 – 1,3 миллиарда долларов. Так что, стоит понимать, что российские сборы на военные нужды также очень масштабны. У них огромная страна, много людей. Кого-то заставляют донатить, кто-то делает это добровольно, но суммы чрезвычайно велики.

Заметим, экономика России сейчас переживает не лучшие времена. Государственный долг вырос, а Фонд национального благосостояния практически опустел. Там осталось 2,8 триллиона рублей. В то же время дефицит бюджета на 2025 год составляет 3,8.