Крім цього, звучали заклики підтримувати російську армію, бо "їй зараз дуже складно". Колишній співробітник СБУ Іван Ступак підтвердив 24 Каналу, що жителі країни-агресорки все-таки розуміють, що шаленого успіху їхня армія не має.

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Скільки донатять росіяни

Одне з російських опозиційних видань провело дослідження, щоб підрахувати масштаби волонтерської допомоги окупаційній армії. Вони взяли за основу 75 базових телеграм-каналів на військову тематику. Використовуючи Штучний інтелект, проаналізували всі збори, які там публікували.

У підсумку вдалося підрахувати, що за роки війни ці телеграм-канали зібрали донатами зібрали приблизно 700 мільйонів доларів. Мовиться лише про 75 основних каналів,

– розповів Іван Ступак.

Для порівняння наводять цифри, що українці за час повномасштабного вторгнення зібрали 1,2 – 1,3 мільярди доларів. Отже, варто розуміти, що російські збори на військові потреби також є дуже масштабними. У них величезна країна, багато людей. Когось змушують донатити, хтось робить це добровільно, але суми надзвичайно великі.

Зауважимо, економіка Росія зараз переживає не найкращі часи. Державний борг виріс, а Фонд національного добробуту практично спорожнів. Там залишилося 2,8 трильйона рублів. Водночас дефіцит бюджету на 2025 рік становить 3,8.