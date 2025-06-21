Доктор экономических наук Игорь Липсиц в разговоре с 24 Каналом отметил, что российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) практически опустел, там осталось 2,8 триллиона рублей при дефиците бюджета на этот год – 3,8. То есть, даже покрыть дефицит денег не хватит.

Смотрите также Уже завизжали предсмертным криком: в России безумно нарастает паника из-за определенных процессов

В России ожидается рецессия

Израсходовать весь ФНБ в России, со слов Липсица, никто не хочет, все этого боятся. Поэтому придется занимать, но Россия уже одолжила очень много. Государственный долг существенно вырос, 22% к ВВП.

Это уже, как отметил доктор экономических наук, большая сумма. Расходов на обслуживание государственного долга идет больше, чем на всю сферу здравоохранения или сферу образования России.

Я говорил, какие эти ресурсы слабые и ограниченные, как быстро они закончатся. Народ сначала относился к этому спокойно, было ощущение, что выдержит экономика, но нет. Российская экономика не то что прекратила расти, она пошла на спад,

– заметил Липсиц.

Этот спад был зафиксирован в первом квартале года, скоро завершение второго. По словам доктора экономических наук, если спад будет наблюдаться два квартала подряд, то это уже формально будет считаться рецессией. Однако он подчеркнул, что неизвестно, позволят ли Росстату это показать или будут пытаться скрыть данную информацию.

Кадровый голод и убытки нефтекомпаний

В России, по словам Липсица, сложилась такая ситуация: квалифицированных людей очень мало, возник острый дефицит, а неквалифицированных и никому не нужных отправляют на войну. Они, как отметил доктор экономических наук, за деньги с удовольствием туда идут и гибнут там.

"От их гибели никто в России не плачет и не страдает. Это лишние люди России. А вот квалифицированных крайне не хватает, идут дискуссии, сколько именно: полтора или два миллиона. Резерв специалистов исчерпан, его не хватает на военное производство, которое выросло. Еще и эмиграция этот резерв проредила", – объяснил Липсиц.

Все, что было с запасом, со временем исчерпывается. Впереди, как прогнозирует Липсиц, в России ситуация будет ухудшаться. Есть еще резерв, который всегда кажется россиянам непоколебимым – это природные ресурсы. Но и с этим, с его слов, не так все хорошо.

"Если говорить о нефти, которая до сих пор кормит Россию, то ситуация плохая. Стоит посмотреть на цифры, которые показывают невероятное падение прибыли нефтяных компаний. Некоторые из них уже становятся убыточными", – озвучил Липсиц.

Он отметил то, что россиянам сложно представить, как такое может быть, чтобы нефтяная компания имела убытки. Но при таком правительстве и такой долговременной войне, как подчеркнул доктор экономических наук, все может быть. Прибыль нефтяников падает, от этого меньшие налоги поступают в федеральный бюджет.

Уже начали кричать металлурги о том, что скоро им придется останавливать предприятия, потому что они убыточны. Набиуллина сказала печальную правду. Она ее только сейчас признала, а я два года объясняю, что Россия скоро начнет сыпаться,

– подытожил Липсиц.

Напомним, что руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский назвал отрасли России, которые на грани вымирания. Он отметил, что страна-агрессор находится в глубоком кризисе. Он считает, что Россия имеет серьезные экономические проблемы, на решение которых может понадобиться, как минимум, три года.