В целом последние недели в России наблюдается безумная паника относительно экономической ситуации. Это 24 Каналу отметил бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов.

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Система разрушается на глазах

Владимир Милов отметил, что в Кремле не могут признать, что проблема в той ситуации, которую они сами создали. Поэтому они ищут виновных. Ведь на самом деле причина в войне против Украины, международной изоляции России, неэффективной коррумпированной модели экономики. Центробанк не проводит разумную политику, однако его действия – следствие этих процессов.

Высокие ставки – это следствие инфляции, которую они не могут победить. Инфляция – это следствие того, что они вбрасывают в экономику много денег, рассчитывают расшевелить ее прежде всего через военные отрасли. Но производство не успевает за этим. Потому что страна отрезана от технологий, международной кооперации, инвестиций, рынков сбыта,

– объяснил он.

Однако Соловьеву не разрешено об этом говорить. Поэтому эту злость от экономической ситуации, которая постоянно ухудшается, нужно на кого-то выбросить. Набиуллина – удобный объект для этого.

Они кричат невероятным предсмертным криком относительно того, что происходит в экономике. Наконец до них начало доходить, что эта система не может держаться долго и разрушается у них на глазах,

– добавил бывший министр энергетики России.

К слову, экономический аналитик Максим Блант сказал, что Россию поглощает стагфляция из-за полномасштабной войны против Украины. Цены в стране-агрессоре растут, а производство замедляется. Примерно такое же происходило в России в 1990-х годах. Такой сценарий является угрожающим для экономики.