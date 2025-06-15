Об этом 24 Каналу рассказал экономический аналитик Максим Блант, заметив, что сценарий стагфляции в России начали рассматривать еще в конце 2023 года. А в течение 2024-го, когда тамошний центробанк активно повышал ключевую ставку, стало понятно, что ситуация ухудшается.

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Проблемы нарастают

Как отметил Блант, во время стагфляции экономика начинает замедляться, но это не приводит к снижению цен. Они продолжают расти. Примерно такое же происходило в России в 1990-х годах. Такой сценарий является угрожающим для экономики.

Когда идет стагфляция, то, что бы вы ни делали, то получится хуже. Закручиваете гайки? Ухудшается депрессия. Если стимулируете экономику дешевыми кредитами или дополнительными расходами из бюджета, то производство все равно не будет иметь существенного роста, но инфляция будет разгоняться,

– отметил Блант.

Российский ВПК не сильно зависит от того, что центробанк повышает ключевую ставку. Государство все равно авансирует расходы, а в конце года платит, сколько нужно. Но гражданский сектор экономики принимает удар. Он проигрывает конкуренцию за ресурсы, вследствие чего перекос только увеличивается.

ВПК продолжает наращивать долю в российской экономике. А дальше идет советский сценарий, о котором уже говорят,

– рассказал Блант.

Фактически многие отрасли гражданского сектора экономики находятся в "предынфарктном" состоянии. По данным Росстата, в России уже резко сократилось производство масла, муки и сахара. Слишком дорогие кредиты приводят к тому, что не выдерживает даже пищевая промышленность.

Добавим, как ожидают, цены на бензин в России до конца года вырастут на 8%. Это приведет к росту цен на потребительские товары.