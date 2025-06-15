Про це 24 Каналу розповів економічний аналітик Максим Блант, зауваживши, що сценарій стагфляції в Росії почали розглядати ще наприкінці 2023 року. А упродовж 2024-го, коли тамтешній центробанк активно підвищував ключову ставку, стало зрозуміло, що ситуація погіршується.

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Проблеми наростають

Як наголосив Блант, під час стагфляції економіка починає сповільнюватися, але це не приводить до зниження цін. Вони продовжують зростати. Приблизно таке ж відбувалося в Росії у 1990-х роках. Такий сценарій є загрозливим для економіки.

Коли йде стагфляція, то, що б ви не робили, то вийде гірше. Закручуєте гайки? Погіршується депресія. Якщо стимулюєте економіку дешевими кредитами чи додатковими видатками з бюджету, то виробництво все одно не матиме суттєвого зросту, але інфляція буде розганятися,

– зазначив Блант.

Російський ВПК не сильно залежить від того, що центробанк підвищує ключову ставку. Держава все одно авансує видатки, а в кінці року платить, скільки потрібно. Але цивільний сектор економіки приймає удар. Він програє конкуренцію за ресурси, внаслідок чого перехил лише збільшується.

ВПК продовжує нарощувати частку в російській економіці. А далі йде радянський сценарій, про який вже говорять,

– розповів Блант.

Фактично багато галузей цивільного сектору економіки перебувають в "передінфарктному" стані. За даними Росстату, в Росії вже різко скоротилося виробництво олії, борошна та цукру. Занадто дорогі кредити приводять до того, що не витримує навіть харчова промисловість.

Додамо, як очікують, ціни на бензин в Росії до кінця року зростуть на 8%. Це приведе до зростання цін на споживчі товари.