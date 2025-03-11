Про це в розмові з 24 Каналом зазначив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, наголосивши, що в Росії вже розпочалася криза та пояснив чому так сталося.

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Чому в Росії занепадає бізнес?

Криза в російській економіці спричинена тим, що Росія потрапила у ситуацію, яка називається стагфляція. Це поєднання стагнації (коли не відбувається економічне зростання) і високої інфляції. Зі слів Ліпсіца, коли є застій в економіці, зазвичай в неї починають вливати гроші, тоді їх легше отримати.

На ці дешеві кошти можна будувати нові заводи і економіка починає рости. Але коли стагнація на тлі високої інфляції, то даючи багато грошей, наростає інфляція, а в умовах, коли вона висока, займатися бізнесом нема сенсу,

– пояснив Ліпсіц.

Доктор економічних наук зазначив, що в Росії спостерігається ситуація, коли держава випускає велику кількість "пустих грошей". Щоб вони не розвалили економіку, Центробанк час від часу підвищує ключову ставку, відповідно її піднімають банки за депозитами.

Тому значна частина, майже 40 – 50% "пустих грошей" йдуть в депозити. Це породжує іншу історію. Оскільки підвищуються відсотки, то виходить дуже високий прибуток за депозитами. Виникає ситуація: висока інфляція, висока прибутковість за депозитами.

"Навіщо в такому разі займатися бізнесом? Людина його закриє, продасть все, що має, всі гроші покладе на депозит і отримуватиме відсотки. Ця модель життя називається "рантьє", коли можна нічого не робити і жити на прибутки від цінних паперів", – розповів Ліпсіц.

Це вже, зі слів доктора економічних наук, відбувається в російських промислових та сільськогосподарських компаніях. Фермери зрозуміли, що замість того, аби гнути горб у полі в будь-яку погоду, можна обрати інший варіант – ліквідувати господарство, все продати, отримати мільйони і покласти їх в банк на депозит, щоб потім отримувати 20 – 22% річних.

Ця ситуація призводить до руйнації економіки, бо людям стає невигідно займатися виробництвом, воно починає падати і виникає ще більший дефіцит споживчих товарів,

– підсумував Ліпсіц.

Зазначимо, що раніше доктор економічних наук наголошував, що рішення Центробанку Росії другий раз не змінювати ключову ставку (21%), призводить до нових проблем в економіці, зокрема стає все менше ринковості. Росія значною мірою зменшує імпорт. Серед причин цього: імпортні товари стають дуже дорогими, а сплатити за імпортне постачання Росії стало складно.