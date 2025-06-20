Доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире 24 Канала заявил, что в экономике России возможна рецессия, а также дальнейшее падение. Прогнозы по росту российской экономики в 2025 году – неутешительные.

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Какие отрасли больше всего страдают от войны

По оценкам центрального банка России, прошлом году экономика выросла более чем на 4%, однако в этом году рост прогнозируется на уровне 0 – 1%.

Доминирует ВПК, именно он дает прирост, ведь очень много предприятий задействовано для обеспечения войны против Украины. Если говорить о гражданских отраслях – такие как строительство, машиностроение, сельское хозяйство, транспорт, авиация – ситуация там критическая,

– сказал Василий Фурман.

Он отметил, что Россия не имеет собственного авиапроизводства: иностранные "Боинги" требуют постоянного обслуживания, но из-за санкций россияне не могут получить необходимые запчасти. В результате все больше самолетов выходит из строя.

Гражданские отрасли, не связанные с военно-промышленным комплексом, несут значительные убытки. Например, машиностроительные предприятия – КАМАЗ, АвтоВАЗ, а особенно те, занимающиеся производством сельскохозяйственной техники, – или простаивают, или демонстрируют существенное падение производства.

В угольной отрасли также наблюдаются проблемы: многие предприятия не работают, отсутствуют рынки сбыта, возникают трудности с выплатой заработной платы.

Изоляция любой экономики – это минус. Экономика не может расти в изоляции. Настоящее развитие возможно только в условиях открытости, интеграции, международной торговли, инвестиций, доступа к технологиям, свободного движения капитала,

– подчеркнул Василий Фурман.

Он также пояснил, что Россия "держалась" три года полномасштабной войны прежде всего благодаря высоким ценам на нефть и газ в 2022 – 2023 годах. Тогда до 40% доходов бюджета формировались именно за счет энергетического сектора. Это позволяло беспрепятственно финансировать армию, и дефицит бюджета почти не ощущался.

Россия "доедает" деньги из Фонда, который финансирует войну

Однако сейчас цены на нефть упали более чем вдвое по сравнению с пиками 2022–2023 годов. В бюджете на 2025 год заложена цена на нефть на уровне 69$, но фактическая стоимость российской нефти колеблется чуть выше 50$. Временное повышение связано с конфликтом между Израилем и Ираном, однако в случае стабилизации ситуации, вероятнее всего, тренд на снижение цен продолжится или уровень останется стабильным.

Это означает, что Россия будет иметь все меньше ресурсов для финансирования бюджетных расходов, в том числе и в военной сфере. К этому добавляются другие негативные факторы.

Ключевая учетная ставка Центрального банка России составляет 20% (ранее – 21%, и такой она оставалась более полугода). Официальный уровень инфляции – около 11%, однако, по словам Фурмана, эти цифры являются сомнительными и, вероятно, приукрашены в официальной статистике.

"Хотя на самом деле война не приносит прибыли ни одной стране – только разрушения. Относительно финансовых резервов: еще до начала большой войны Россия создала Фонд национального благосостояния. Туда направляли сверхприбыли от продажи нефти и газа согласно бюджетному правилу: когда цена на нефть превышала $100, $60 шло в бюджет, а 40$ – в фонд. Но сейчас цена упала, и этот фонд они планово "проедают" в 2025 году", – отметил Фурман.

Он отметил, что если цены на нефть будут оставаться низкими, а ЕС и США введут дополнительные санкции – например, снизят ценовой потолок на нефть до 45$ – это нанесет серьезный удар по российской экономике. Крайне важно, чтобы санкции имели синхронизированное действие: только совместная политика ЕС и США способна заставить Россию прекратить войну. В таком случае Украина сможет достичь целей, которые перед собой ставит.