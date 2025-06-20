Доктор економічних наук, член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі 24 Каналу заявив, що в економіці Росії можлива рецесія, а також подальше падіння. Прогнози щодо зростання російської економіки у 2025 році – невтішні.

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Які галузі найбільше потерпають від війни

За оцінками центрального банку Росії, минулого року економіка зросла більш ніж на 4%, однак цього року зростання прогнозується на рівні 0 – 1%.

Домінує ВПК, саме він дає приріст, адже дуже багато підприємств задіяно для забезпечення війни проти України. Якщо говорити про цивільні галузі – такі як будівництво, машинобудування, сільське господарство, транспорт, авіація – ситуація там критична,

– сказав Василь Фурман.

Він зазначив, що Росія не має власного авіавиробництва: іноземні "Боїнги" потребують постійного обслуговування, але через санкції росіяни не можуть отримати необхідні запчастини. Унаслідок цього все більше літаків виходить із ладу.

Цивільні галузі, не пов'язані з військово-промисловим комплексом, зазнають значних збитків. Наприклад, машинобудівні підприємства – КАМАЗ, АвтоВАЗ, а особливо ті, що займаються виробництвом сільськогосподарської техніки, – або простоюють, або демонструють суттєве падіння виробництва.

У вугільній галузі також спостерігаються проблеми: багато підприємств не працюють, відсутні ринки збуту, виникають труднощі з виплатою заробітної плати.

Ізоляція будь-якої економіки – це мінус. Економіка не може зростати в ізоляції. Справжній розвиток можливий лише за умов відкритості, інтеграції, міжнародної торгівлі, інвестицій, доступу до технологій, вільного руху капіталу,

– наголосив Василь Фурман.

Він також пояснив, що Росія "трималася" три роки повномасштабної війни насамперед завдяки високим цінам на нафту й газ у 2022 – 2023 роках. Тоді до 40% доходів бюджету формувалися саме за рахунок енергетичного сектору. Це дозволяло безперешкодно фінансувати армію, і дефіцит бюджету майже не відчувався.

Росія "доїдає" гроші з Фонду, який фінансує війну

Однак нині ціни на нафту впали більш ніж удвічі порівняно з піками 2022–2023 років. У бюджеті на 2025 рік закладено ціну на нафту на рівні 69$, але фактична вартість російської нафти коливається трохи вище 50$. Тимчасове підвищення пов'язане з конфліктом між Ізраїлем та Іраном, проте у разі стабілізації ситуації, найімовірніше, тренд на зниження цін продовжиться або рівень залишиться стабільним.

Це означає, що Росія матиме дедалі менше ресурсів для фінансування бюджетних витрат, зокрема й у військовій сфері. До цього додаються інші негативні чинники.

Ключова облікова ставка Центрального банку Росії становить 20% (раніше – 21%, і такою вона залишалася понад пів року). Офіційний рівень інфляції – близько 11%, однак, за словами Фурмана, ці цифри є сумнівними і, ймовірно, прикрашені в офіційній статистиці.

"Хоча насправді війна не приносить прибутків жодній країні – тільки руйнування. Щодо фінансових резервів: ще до початку великої війни Росія створила Фонд національного добробуту. Туди спрямовували надприбутки від продажу нафти й газу згідно з бюджетним правилом: коли ціна на нафту перевищувала $100, $60 ішло до бюджету, а 40$ – у фонд. Але зараз ціна впала, і цей фонд вони планово "проїдають" у 2025 році", – зазначив Фурман.

Він наголосив, що якщо ціни на нафту залишатимуться низькими, а ЄС і США запровадять додаткові санкції – наприклад, знизять цінову стелю на нафту до 45$ – це завдасть серйозного удару по російській економіці. Вкрай важливо, щоб санкції мали синхронізовану дію: лише спільна політика ЄС та США здатна змусити Росію припинити війну. У такому разі Україна зможе досягти цілей, які перед собою ставить.