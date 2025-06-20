Без системных реформ и прекращения военных расходов выход из кризиса маловероятен. Руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский в разговоре с 24 Каналом назвал отрасли России на грани умирания.

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Какие отрасли в России находятся в критическом состоянии

Подорожание нефти может привести к увеличению поступлений долларов на валютный рынок России. Это, свою очередь, может укрепить рубль. Однако возрастет потребность в дополнительном финансировании, что побуждает власть к активному привлечению средств через облигации и финансовые займы. Это давит на банковскую систему и создает риски для ее стабильности.

Россия уже сейчас вынуждена оперативно реагировать на проблему ликвидности. В частности, в банковскую систему было влито сначала 300 миллиардов рублей, а затем еще 200 миллиардов рублей для поддержки ее функционирования. Однако эти действия лишь временно решают проблему. Настоящее решение требует более глубоких изменений.

Остановка войны в Украине, что позволит уменьшить военные расходы. Прекращение дотаций на войну и направить эти средства на развитие гражданской экономики. Снятие международных санкций, что позволит полноценно торговать с другими странами. Инвестиции в критические отрасли, по крайней мере в базовое сельское хозяйство.

Катастрофа за катастрофой. Сейчас Россия имеет серьезные экономические проблемы, которые накапливались годами. Их решение может длиться не менее 3 лет,

– отметил Илья Несходовский.

Ключевые признаки экономического кризиса в России:

все невоенные отрасли демонстрируют стремительное падение;

угольная промышленность – в критическом состоянии;

отрасль перевозок показывает самые низкие объемы за последние 10 лет;

автомобилестроение почти остановилось: склады заполнены, спроса нет – продукция дорогая и низкого качества;

авиастроение практически не развивается: из запланированных тысяч самолетов удалось изготовить лишь несколько. Производство осложняется отсутствием комплектующих, в частности двигателей.

Также падает розничная торговля – ключевой индикатор покупательной способности населения. Люди вынуждены покупать меньше или выбирают более дешевые товары. Инфляция для населения с низкими доходами превышает 20%, а по основным продуктам – 25%.

По словам руководителя аналитического направления сети АНТС, российская экономика оказалась в глубоком кризисе. Без системных изменений выйти из него будет крайне сложно – какие бы шаги не предпринимались сейчас.