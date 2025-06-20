Без системних реформ та припинення військових витрат вихід із кризи є малоймовірним. Керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський у розмові з 24 Каналом назвав галузі Росії на межі вмирання.

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Які галузі у Росії знаходяться в критичному стані

Здорожчання нафти може призвести до збільшення надходжень доларів на валютний ринок Росії. Це, своєю чергою, може зміцнити рубль. Однак зросте потреба у додатковому фінансуванні, що спонукає владу до активного залучення коштів через облігації та фінансові позики. Це тисне на банківську систему та створює ризики для її стабільності.

Росія вже зараз змушена оперативно реагувати на проблему ліквідності. Зокрема, у банківську систему було влито спочатку 300 мільярдів рублів, а потім ще 200 мільярдів рублів для підтримки її функціонування. Однак ці дії лише тимчасово розв'язують проблему. Справжнє розв'язання потребує глибших змін.

Зупинення війни в Україні, що дозволить зменшити військові витрати. Припинення дотацій на війну і спрямувати ці кошти на розвиток цивільної економіки. Зняття міжнародних санкцій, що дасть змогу повноцінно торгувати з іншими країнами. Інвестиції у критичні галузі, принаймні у базове сільське господарство.

Катастрофа за катастрофою. Наразі Росія має серйозні економічні проблеми, які накопичувались роками. Їх розв'язання може тривати щонайменше 3 роки,

– наголосив Ілля Несходовський.

Ключові ознаки економічної кризи в Росії:

усі невійськові галузі демонструють стрімке падіння;

вугільна промисловість – у критичному стані;

галузь перевезень показує найнижчі обсяги за останні 10 років;

автомобілебудування майже зупинилося: склади заповнені, попиту немає – продукція дорога та низької якості;

авіабудування практично не розвивається: із запланованих тисяч літаків вдалося виготовити лише кілька. Виробництво ускладнюється відсутністю комплектуючих, зокрема двигунів.

Також падає роздрібна торгівля – ключовий індикатор купівельної спроможності населення. Люди змушені купувати менше або обирають дешевші товари. Інфляція для населення з низькими доходами перевищує 20%, а за основними продуктами – 25%.

За словами керівника аналітичного напряму мережі АНТС, російська економіка опинилася у глибокій кризі. Без системних змін вийти з неї буде вкрай складно – які б кроки не робилися зараз.