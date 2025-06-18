Канада ввела санкции против России

Кроме того, Оттава вводит санкции в отношении почти 1000 новых товарных позиций, а также 201 судна теневого флота России, пишет 24 Канал со ссылкой на правительство страны.

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Это одно из важнейших объявлений Канады по санкциям со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и является ее крупнейшим пакетом санкций, связанных с судоходством и торговлей,

– говорится на сайте.

Ограничения коснутся немалого количества приближенных к Путину:

его экс-супруга Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;

двоюродные родственники диктатора Михаил Путин и Михаил Шеломов.

Также под санкции Канады попали:

экс-глава Роснано Анатолий Чубайс;

Татьяна Юмашева, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина, и ее муж Валентин Юмашев;

дирижер и глава Мариинского театра Валерий Гергиев;

миллиардер Владимир Евтушенков миллиардер Владимир Евтушенков;

председатель правления Газпром нефти Александр Дюков;

основательница InfoWatch Наталья Касперская Наталья Касперская;

экс-руководитель Северного потока-2 Маттиас Варниг;

бывшая руководительница МИД Австрии Карин Кнайсль.

Кроме того, новые ограничения охватывают экспорт охватывают товаров, связанные с производством химического и биологического оружия, а также промышленные товары и передовые чувствительные технологии двойного назначения. Новые ограничения на импорт касаются угля, металлов и различных других товаров, за счет экспорта которых Россия получает прибыль.

Санкции, связанные с судами, были усилены – теперь запрещено предоставление любых услуг по уже внесенным в список судов. Канада добавляет еще 201 судно в список, и в целом теперь под санкциями находится более 300 судов, связанных с Россией, участвующих в транспортировке нефти, сжиженного природного газа, вооружения и других товаров в пользу Москвы,

– объяснили в правительстве страны.

Кроме экспортных и судоходных санкций, Канада вводит ограничения против 3 финансовых учреждений, которые непосредственно поддерживают Кремль в переводе средств для оплаты оружия и другого военного оборудования, а также усиливает санкции против "Сургутнефтегаза" – крупной российской нефтегазовой компании. Также Оттава вводит санкции в отношении еще 15 человек и организаций, которые помогают "теневому флоту" России вести свою деятельность.

Канада также вводит санкции против 3 человек и 14 организаций, связанных с развитием квантовых технологий в России. Это чувствительная сфера, имеющая потенциальное военное применение и может быть использована Кремлем для усиления своей армии.

Важно! Эти меры ограничат возможности России в этой технологической отрасли в рамках ее военно-промышленного комплекса и в будущей агрессии.