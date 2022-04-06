В Ворзеле, где стояла российская армия, снова нашли сожженные трупы
Источник:телеграм Дениса Казанского
В поселке Ворзель Киевской области снова нашли сожженные тела людей. Этот населенный пункт был под оккупацией российских захватчиков.
Журналист Денис Казанский сообщил, что в Киевской области продолжают находить тела украинцев, которых убили оккупанты. Среди них есть и сожженные.
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В Ворзеле нашли сожженные трупы
Ворзель. На базе, где стояла российская армия, снова нашли сожженные трупы,
– написал Казанский.
Он уточнил, что речь идет о двух людях. Тела обложили кабелями и подожгли. Теперь трупы невозможно идентифицировать. Не понятно, мирные ли это жители или военные.
Отметим, Украина сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности россиян, которые пытали и убивали людей в Киевской области. Министерство внутренних дел уже имеет поименный список этих нелюдей.
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Очередное свидетельство военных преступлений России / Фото Дениса Казанского
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