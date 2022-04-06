Журналист Денис Казанский сообщил, что в Киевской области продолжают находить тела украинцев, которых убили оккупанты. Среди них есть и сожженные.

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В Ворзеле нашли сожженные трупы

Ворзель. На базе, где стояла российская армия, снова нашли сожженные трупы,

– написал Казанский.

Он уточнил, что речь идет о двух людях. Тела обложили кабелями и подожгли. Теперь трупы невозможно идентифицировать. Не понятно, мирные ли это жители или военные.

Отметим, Украина сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности россиян, которые пытали и убивали людей в Киевской области. Министерство внутренних дел уже имеет поименный список этих нелюдей.

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Очередное свидетельство военных преступлений России / Фото Дениса Казанского

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