Журналіст Денис Казанський повідомив, що на Київщині продовжують знаходити тіла українців, яких вбили окупанти. Серед них є й спалені.

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У Ворзелі знайшли спалені трупи

Ворзель. На базі, де стояла російська армія, знову знайшли спалені трупи,

– написав Казанський.

Він уточнив, що йдеться про двох людей. Тіла обклали кабелями та підпалили. Тепер трупи неможливо ідентифікувати. Незрозуміло, чи це мирні жителі – чи військові.

Зауважимо, Україна зробить усе можливе, аби притягнути до відповідальності росіян, які катували та вбивали людей на Київщині. Міністерство внутрішніх справ уже має поіменний список цих нелюдів.

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Чергове свідчення воєнних злочинів Росії / Фото Дениса Казанського

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