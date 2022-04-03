В Ворзеле россияне застрелили женщину с ее дочерью: перед этим бросили в укрытие дымовую шашку

В Ворзеле Киевской области оккупационные войска России застрелили женщину с ее 14-летней дочерью. При этом, их заставили выйти из укрытия, бросив туда дымовую шашку.

Об этом ужасном преступлении против человечности правозащитникам рассказал местный житель. По данным организации Human Rights Watch, трагедия произошла 6 марта, когда город находился под контролем оккупантов.

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Ребенку стреляли в голову

Дмитрий, рассказавший об этом жутком эпизоде войны, остановился в подвале двухэтажного дома. Там группа местных обустроила укрытие.

Когда он заметил женщину с огнестрельными ранениями груди и ног, спросил, что с ней случилось. Другие жители хранилища рассказали о терроре россиян. Оказалось, что военные врага просто пришли туда, убедились, что подвал не пуст и забросили дымовую шашку. Дочь женщины тогда сразу погибла.

Несколько человек паниковали и выбежали на улицу, где русские солдаты обстреляли их. Женщина была ранена, а люди в подвале рассказали ему, что 14-летний ребенок получил выстрелы в голову и был убит,

– сообщили правозащитникам.

Мать же продержалась еще три дня, однако ситуация была крайне критической. Пока неизвестно, почему военные решили "зачистить" подвал.

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