У Ворзелі росіяни застрелили жінку з її донькою: перед цим кинули в укриття димову шашку
Джерело:Human Rights Watch
У Ворзелі, що на Київщині, окупаційні війська Росії застрелили жінку з її 14-річною донькою. При цьому, їх змусили вийти з укриття, кинувши туди димову шашку.
Про цей жахливий злочин проти людяності правозахисникам розповів місцевий житель. За даними організації Human Rights Watch, трагедія сталася 6 березня, коли місто перебувало під контролем окупантів.
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Дитині стріляли в голову
Дмитро, який розповів про цей моторошний епізод війни, зупинився в підвалі двоповерхового будинку. Там група місцевих облаштувала укриття.
Коли він помітив жінку з вогнепальними пораненнями грудей і ніг, запитав, що з нею трапилося. Інші жителі сховища розповіли про терор росіян. Виявилося, що вороги просто прийшли туди, переконалися, що підвал не пустий, і закинули димову шашку. Донька жінки тоді одразу загинула.
Кілька людей панікували й вибігли на вулицю, де російські солдати обстріляли їх. Жінка була поранена, а люди в підвалі розповіли йому, що 14-річна дитина отримала постріли в голову і була вбита,
– повідомили правозахисникам.
Матір же протримала ще три дні, проте ситуація була вкрай критичною. Наразі невідомо, чому військовики вирішили "зачистити" підвал.Зверніть увагу! Human Rights Watch – міжнародна неприбуткова організація. Вона займається моніторингом, розслідуванням і документування порушень прав людини у понад 70 країнах. Більше їхніх розслідувань в Україні – за посиланням.
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