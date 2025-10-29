Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в каких областях сейчас тревога

Российская армия в ночь на 29 октября запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем городе слышно сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

