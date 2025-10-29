Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в каких областях сейчас тревога
Российская армия в ночь на 29 октября запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем городе слышно сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курсом на север.
Ударные БПЛА из акватории Черного моря в Одесскую область, на н.п. Южное.
БПЛА на западе Донетчины, курсом на Днепропетровщину.
Угроза применения ударных БПЛА для Криворожского района на Днепропетровщине.
БПЛА на юге Днепропетровщины, курсом на Чаплино.
БПЛА на Сумщине в районе н.п. Ворожба, курсом на юг.
Ударные БПЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
БПЛА на севере Черниговщины с юга на н.п. Городня.
БПЛА на Сумщине: на юг от н.п.Свеса, курсом на север и на север от н.п. Путивль, курсом на запад.
БПЛА на юге от Запорожья, курсом на север и юг.
БПЛА на востоке Днепропетровщины, на юго-западное направление.
БПЛА с Сумщины, на Полтавщину, в направлении н.п. Зеньков.