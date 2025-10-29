Укр Рус
29 октября, 01:34
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в каких областях сейчас тревога

Владислав Кравцов

Российская армия в ночь на 29 октября запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем городе слышно сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

02:13, 29 октября

БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курсом на север.

02:02, 29 октября

Ударные БПЛА из акватории Черного моря в Одесскую область, на н.п. Южное.

01:41, 29 октября

БПЛА на западе Донетчины, курсом на Днепропетровщину.

01:38, 29 октября

  • Угроза применения ударных БПЛА для Криворожского района на Днепропетровщине.

  • БПЛА на юге Днепропетровщины, курсом на Чаплино.

  • БПЛА на Сумщине в районе н.п. Ворожба, курсом на юг.

01:05, 29 октября

Ударные БПЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.

00:59, 29 октября

БПЛА на севере Черниговщины с юга на н.п. Городня.

00:41, 29 октября

БПЛА на Сумщине: на юг от н.п.Свеса, курсом на север и на север от н.п. Путивль, курсом на запад.

00:14, 29 октября

БПЛА на юге от Запорожья, курсом на север и юг.

00:13, 29 октября

БПЛА на востоке Днепропетровщины, на юго-западное направление.

00:11, 29 октября

БПЛА с Сумщины, на Полтавщину, в направлении н.п. Зеньков.