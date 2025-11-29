"Шахеды" снова залетают в Украину: где сейчас объявлена тревога
Российская армия вечером 29 ноября снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.
К теме Россияне вгатили по центральному рынку Краматорска: вспыхнул масштабный пожар
Что известно о воздушной тревоге?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Запорожская область активность вражеских БПЛА. Привлечены средства по их сбиванию.
БПЛА на юге Харьковщины курсом на запад;
БПЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград.
БПЛА на севере Сумской области, курсом на Черниговщину.
БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад;
БПЛА в центральной части Полтавщины курсом на Черкасскую область.