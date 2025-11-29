Укр Рус
Новости Украины "Шахеды" снова залетают в Украину: где сейчас объявлена тревога
29 ноября, 21:11
"Шахеды" снова залетают в Украину: где сейчас объявлена тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 29 ноября снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:32, 29 ноября

Запорожская область активность вражеских БПЛА. Привлечены средства по их сбиванию.

20:11, 29 ноября

  • БПЛА на юге Харьковщины курсом на запад;

  • БПЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград.

19:42, 29 ноября

БПЛА на севере Сумской области, курсом на Черниговщину.

18:53, 29 ноября

  • БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад;

  • БПЛА в центральной части Полтавщины курсом на Черкасскую область.