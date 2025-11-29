Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" знову залітають в Україну: де зараз оголошено тривогу
29 листопада, 21:11
3

"Шахеди" знову залітають в Україну: де зараз оголошено тривогу

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 29 листопада знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

20:32, 29 листопада

Запорізька область активність ворожих БпЛА. Залучено засоби щодо їх збиття.

20:11, 29 листопада

  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;

  • БпЛА на Дніпропетровщині  курсом на Павлоград.

19:42, 29 листопада

БпЛА на півночі Сумщини,  курсом на Чернігівщину.

18:53, 29 листопада

  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;

  • БпЛА у центральній частині Полтавщини курсом на Черкащину.