"Шахеди" знову залітають в Україну: де зараз оголошено тривогу

Російська армія ввечері 29 листопада знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росіяни вгатили по центральному ринку Краматорська: спалахнула масштабна пожежа

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті