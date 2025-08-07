Укр Рус
7 августа, 11:33
Россия в очередной раз запустила "Шахеды" днем: куда летят ударные беспилотники

Анастасия Безейко

Утром четверга, 7 августа, российские военные снова запустили на Украину ударные беспилотники. Из-за этого в ряде областей прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена угроза, направляться в укрытие.

Куда летят "Шахеды" днем 7 августа?

 

11:55, 07 августа

Обновления по движению дронов

  • БпЛА в центре Сумщины – курсом на юго-запад.
  • БпЛА на востоке Черниговщины – курсом на запад.
  • Разведывательный БпЛА севернее Чернигова – привлечены средства для сбивания.
11:30, 07 августа

Где объявлена воздушная тревога?

11:14, 07 августа

Новая группа "Шахедов" из Курской области России – на Сумщину!

10:55, 07 августа

Вражеские БпЛА из Белгородской области России – на Харьковщину!

10:40, 07 августа

Группа "Шахедов" на северо-востоке Сумщины – курсом на запад!

10:39, 07 августа

Группа "Шахедов" на юго-востоке Днепропетровщины – курсом на Синельниково, Днепр!

10:30, 07 августа

Вражеские БпЛА из Курской области России – на Сумщину!

10:01, 07 августа

Вражеские ударные БпЛА с Донетчины – на Днепропетровщину!