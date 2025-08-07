Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена угроза, направляться в укрытие.
Куда летят "Шахеды" днем 7 августа?
Новая группа "Шахедов" из Курской области России – на Сумщину! Вражеские БпЛА из Белгородской области России – на Харьковщину! Группа "Шахедов" на северо-востоке Сумщины – курсом на запад! Группа "Шахедов" на юго-востоке Днепропетровщины – курсом на Синельниково, Днепр! Вражеские БпЛА из Курской области России – на Сумщину! Вражеские ударные БпЛА с Донетчины – на Днепропетровщину!
Обновления по движению дронов
Где объявлена воздушная тревога?
