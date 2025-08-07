Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена загроза, прямувати в укриття.
Дивіться також Реактивні "Шахеди" із жахливим свистом: що за нові дрони атакували Київ і чи може їх збивати ППО
Куди летять "Шахеди" удень 7 серпня?
Нова група "Шахедів" з Курської області Росії – на Сумщину! Ворожі БпЛА з Бєлгородської області Росії – на Харківщину! Група "Шахедів" на північному сході Сумщини – курсом на захід! Група "Шахедів" на південному сході Дніпропетровщини – курсом на Синельникове, Дніпро! Ворожі БпЛА з Курської області Росії – на Сумщину! Ворожі ударні БпЛА з Донеччини – на Дніпропетровщину!
Оновлення щодо руху дронів
Де оголошено повітряну тривогу?
Нова група "Шахедів" з Курської області Росії – на Сумщину!
Ворожі БпЛА з Бєлгородської області Росії – на Харківщину!
Група "Шахедів" на північному сході Сумщини – курсом на захід!
Група "Шахедів" на південному сході Дніпропетровщини – курсом на Синельникове, Дніпро!
Ворожі БпЛА з Курської області Росії – на Сумщину!
Ворожі ударні БпЛА з Донеччини – на Дніпропетровщину!