Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена загроза, прямувати в укриття.

Куди летять "Шахеди" удень 7 серпня?

11:55, 7 серпня

Оновлення щодо руху дронів

  • БпЛА у центрі Сумщини – курсом на південний захід.
  • БпЛА на сході Чернігівщини – курсом на захід.
  • Розвідувальний БпЛА північніше Чернігова – залучено засоби для збиття.
11:30, 7 серпня

Де оголошено повітряну тривогу?

11:14, 7 серпня

Нова група "Шахедів" з Курської області Росії – на Сумщину!

10:55, 7 серпня

Ворожі БпЛА з Бєлгородської області Росії – на Харківщину!

10:40, 7 серпня

Група "Шахедів" на північному сході Сумщини – курсом на захід!

10:39, 7 серпня

Група "Шахедів" на південному сході Дніпропетровщини – курсом на Синельникове, Дніпро!

10:30, 7 серпня

Ворожі БпЛА з Курської області Росії – на Сумщину!

10:01, 7 серпня

Ворожі ударні БпЛА з Донеччини – на Дніпропетровщину!