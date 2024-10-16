Подозревают в педофилии: возле школы в Черкассах задержали прокурора
Источник:Анатолий Бондаренко
В Черкассах возле школы №17 правоохранители задержали работника прокуратуры. Его подозревают в педофилии.
Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко в фейсбуке. Также распространил соответствующее фото.
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В Черкассах прокурора подозревают в педофилии
"Возле 17 школы по улице Героев Небесной Сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры по подозрению в педофилии", – заявил мэр Черкасс.
Заметим, в Офисе генпрокурора сообщили о задержании "работника одной из областных прокуратур". Впрочем, где именно, – не уточнили.
Отметили, что 16 октября при участии прокуроров Генеральной инспекции, следователи ГБР при оперативном сопровождения работников Киберполиции задержали прокурора по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:
- частью 2 статьи 155 "Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста";
- частью 1 статьи 156 "Развращение несовершеннолетних",
- частью 3 статьи 156-1 "Домогательство ребенка для сексуальных целей".
Досудебное расследование проводит ГБР. Его начали 7 октября.
"Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и обращение в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – заявили в Офисе генпрокурора.