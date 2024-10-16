Підозрюють у педофілії: біля школи в Черкасах затримали прокурора

У Черкасах біля школи №17 правоохоронці затримали працівника прокуратури. Його підозрюють у педофілії.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко у фейсбуці. Також поширив відповідне фото.

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У Черкасах прокурора підозрюють у педофілії

"Біля 17 школи по вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури за підозрою в педофілії", – заявив мер Черкас.

Зауважимо, в Офісі генпрокурора повідомили про затримання "працівника однієї з обласних прокуратур". Втім, де саме, – не уточнили.

Зазначили, що 16 жовтня за участі прокурорів Генеральної інспекції, слідчі ДБР за оперативного супроводу працівників Кіберполіції затримали прокурора за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

частиною 2 статті 155 "Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку";

частиною 1 статті 156 "Розбещення неповнолітніх",

частиною 3 статті 156-1 "Домагання дитини для сексуальних цілей".

Досудове розслідування проводить ДБР. Його розпочали 7 жовтня.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – заявили в Офісі генпрокурора.