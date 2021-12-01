Возросло количество жертв стрельбы в школе Мичигана

В городе Оксфорд американского штата Мичиган 30 ноября произошла стрельба. Сначала сообщали о трех погибших, однако впоследствии скончался еще один пострадавший.

Четвертая жертва – 17-летний Джастин Шиллинг – умер в больнице 1 декабря в 10 часов утра по местному времени. Об этом рассказал шериф округа Окленд Майкл Бушар.

Важно Из-за стрельбы в школе США погибли 3 ученика, есть много пострадавших

Кто стал жертвами стрелка

16-летний Тейт Майр умер в патрульной машине, когда его везли в больницу;

14-летняя Хана Сент-Джулиана;

17-летний Мэдисин Болдвин;

17-летний Джастин Шиллинг.

Сейчас в больнице находятся 6 человек:

14-летний парень с огнестрельным ранением головы и челюсти. Он в тяжелом состоянии;

17-летняя девушка после выстрела в шею находится в стабильном состоянии;

15-летний парень с ранением в ногу – стабилен;

47-летний учитель;

14-летняя девочка с ранениями грудной клетки и шеи. Она находится под аппаратом искусственной вентиляции лёгких после операции.

17-летняя девушка, получившая выстрел в грудь, в тяжелом состоянии.

Что известно о стрельбе

30 ноября около 13:00 по местному времени в старшей школе в Оксфорде произошла стрельба. Медики прилетали в школу на вертолете, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим. Остальные ученики были эвакуированы с территории. До этого дети забаррикадировались в классах.

Подозреваемым оказался 15-летний ученик. Он отказался комментировать свои действия. Правоохранители задержали стрелка и взяли под стражу.